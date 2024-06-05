Найдено тело 20-летней полицейской, которую в Одессе смыло волной (видео)

Фотографировалась в память о путешествии

Сегодня, 5 июня, в Одессе нашли тело 20-летней Александры Олещук, которую сильной волной смыло в море с пирса во время отдыха в Аркадии. Тело девушки искали в течение двух суток.

Видео было опубликовано в одном из Одесских пабликов. Тело обнаружили водолазы ГСЧС после обследования десятков тысяч квадратных метров водоема.

Напомним, 2 июня, 20-летняя девушка-полицейская во время своего отдыха в Одессе, фотографировалась на пирсе в память о путешествии. В этот момент большая волна сбила ее с ног, а следующая смыла девушку в море.

Погибшая Александра Олещук

Александра занимала должность участкового офицера полиции Ровенского районного управления полиции (РУП). В момент трагедии Олещук не находилась на службе.

Момент трагедии попал на видеокамеры слежения. На нем видно, как первая волна сбивает девушку с ног, а вторая уносит в море.

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