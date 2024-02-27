Везли домой павших воинов: на Львовщине произошло смертельное ДТП, виновник был пьян (фото)

Есть много погибших

В понедельник, 26 февраля, во Львовской области произошло жуткое ДТП. Как оказалось, в аварию попал автомобиль, который эвакуировал павших воинов.

Так, по данным полиции, инцидент произошел на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита. Предварительно установлено, что 21-летний водитель легковушки ВАЗ "2109", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с микроавтобусом Mercedes под управлением 41-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель легковушки и еще двое её пассажиров погибли. Еще один пассажир "девятки", водитель микроавтобуса и двое его пассажиров получили ранения.

Как оказалось позже, по информации местного издания "Львовский портал", микроавтобус Mercedes является машиной организации "На щите", которая в этот момент возвращала погибших украинских героев домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что защитника Украины, которого только освободили из плена, насмерть сбила машина, украинцы скорбят.