Зґвалтували та палили живцем: що сталося з вбивцями Оксани Макар, смерть якої сколихнула всю Україну
Дівчину підпалили живцем після жорстокого побиття та зґвалтування
Жахливий злочин проти 18-річної Оксани Макар у березні 2012 року став одним із найрезонансніших в історії сучасної України. Він сколихнув суспільство та підняв питання боротьби з насильством над жінками, безкарністю та справедливістю в судах.
"Телеграф" у деталях розповідає про справу.
Хронологія подій
9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих чоловіків заманили Оксану Макар до квартири. Там вони зґвалтували її, намагалися вбити, а потім винесли тіло на закинуте будівництво та підпалили живцем.
Вранці 10 березня випадковий перехожий почув крики та знайшов дівчину ще живою. Вона зазнала опіків понад 50% тіла, проте встигла назвати імена своїх нападників. Її госпіталізували у важкому стані.
Того ж дня підозрюваних затримали, але двох відпустили під підписку про невиїзд. Лише після хвилі громадських протестів їх повторно заарештували.
12 березня Оксані ампутували руку, а через кілька днів, 16 березня, її перевезли до Донецького опікового центру. Попри зусилля лікарів та масову підтримку містян, які здавали кров, стан дівчини погіршувався. Лікарі повідомили про тяжкі ускладнення — ураження внутрішніх органів і двосторонню пневмонію.
29 березня серце Оксани Макар зупинилося.
Суд
Слідство встановило, що напад був заздалегідь спланованим. Трьох фігурантів справи — Євгена Краснощока, Максима Присяжнюка та Артема Погосяна — визнали винними у груповому зґвалтуванні та спробі вбивства.
У червні 2014 року Вищий спецсуд України залишив у силі вироки:
- Євген Краснощок отримав довічне ув'язнення;
- Максим Присяжнюк — 15 років позбавлення волі;
- Артем Погосян — 14 років.
Поведінка обвинувачених у суді викликала обурення: вони неодноразово вели себе зухвало, а Краснощок навіть аплодував під час виступів свідків.
Доля засуджених у 2025 році
Станом на сьогодні всі троє відбувають покарання у різних установах:
- Євген Краснощок досі перебуває в Миколаївському СІЗО, проте готується його етапування до колонії максимального рівня безпеки. Він неодноразово намагався оскаржити вирок, заявляючи про нібито тортури під час слідства.
- Максим Присяжнюк відбуває покарання в колонії Запорізької області. Завдяки "закону Савченко" його термін скорочено, і він може вийти на волю вже у 2026 році.
- Артем Погосян наразі перебуває в колонії, ймовірно, на Дніпропетровщині. З урахуванням скорочення терміну він може звільнитися вже у 2025 році.
