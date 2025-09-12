Зґвалтували та палили живцем: що сталося з вбивцями Оксани Макар, смерть якої сколихнула всю Україну

Дівчину підпалили живцем після жорстокого побиття та зґвалтування

Жахливий злочин проти 18-річної Оксани Макар у березні 2012 року став одним із найрезонансніших в історії сучасної України. Він сколихнув суспільство та підняв питання боротьби з насильством над жінками, безкарністю та справедливістю в судах.

"Телеграф" у деталях розповідає про справу.

Хронологія подій

9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих чоловіків заманили Оксану Макар до квартири. Там вони зґвалтували її, намагалися вбити, а потім винесли тіло на закинуте будівництво та підпалили живцем.

Оксана Макар

Вранці 10 березня випадковий перехожий почув крики та знайшов дівчину ще живою. Вона зазнала опіків понад 50% тіла, проте встигла назвати імена своїх нападників. Її госпіталізували у важкому стані.

Дівчина була у важкому стані

Того ж дня підозрюваних затримали, але двох відпустили під підписку про невиїзд. Лише після хвилі громадських протестів їх повторно заарештували.

12 березня Оксані ампутували руку, а через кілька днів, 16 березня, її перевезли до Донецького опікового центру. Попри зусилля лікарів та масову підтримку містян, які здавали кров, стан дівчини погіршувався. Лікарі повідомили про тяжкі ускладнення — ураження внутрішніх органів і двосторонню пневмонію.

29 березня серце Оксани Макар зупинилося.

Суд

Слідство встановило, що напад був заздалегідь спланованим. Трьох фігурантів справи — Євгена Краснощока, Максима Присяжнюка та Артема Погосяна — визнали винними у груповому зґвалтуванні та спробі вбивства.

Вбивці Оксани Макар

У червні 2014 року Вищий спецсуд України залишив у силі вироки:

Євген Краснощок отримав довічне ув'язнення;

Максим Присяжнюк — 15 років позбавлення волі;

Артем Погосян — 14 років.

Поведінка обвинувачених у суді викликала обурення: вони неодноразово вели себе зухвало, а Краснощок навіть аплодував під час виступів свідків.

Доля засуджених у 2025 році

Станом на сьогодні всі троє відбувають покарання у різних установах:

Євген Краснощок досі перебуває в Миколаївському СІЗО, проте готується його етапування до колонії максимального рівня безпеки. Він неодноразово намагався оскаржити вирок, заявляючи про нібито тортури під час слідства.

досі перебуває в Миколаївському СІЗО, проте готується його етапування до колонії максимального рівня безпеки. Він неодноразово намагався оскаржити вирок, заявляючи про нібито тортури під час слідства. Максим Присяжнюк відбуває покарання в колонії Запорізької області. Завдяки "закону Савченко" його термін скорочено, і він може вийти на волю вже у 2026 році.

відбуває покарання в колонії Запорізької області. Завдяки "закону Савченко" його термін скорочено, і він може вийти на волю вже у 2026 році. Артем Погосян наразі перебуває в колонії, ймовірно, на Дніпропетровщині. З урахуванням скорочення терміну він може звільнитися вже у 2025 році.

