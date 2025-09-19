П'яний безхатько зґвалтував та вбив 11-річного Родіона. Чим закінчилася трагедія, що сколихнула Україну
Заманив дитину у покинуту будівлю цукерками
В Україні сталось чимало жахливих злочинів, від яких кров холоне у жилах. Не виключенням стала і трагедія з Родіоном Волковим, якого зґвалтував і вбив п'яний безхатько.
"Телеграф" розповість, усі подробиці цього жахливого злочину, а також, що сталось з вбивцею. Зауважимо, що трагедія сталась у Дніпрі у 2020 році. Це історія сколихнула всю Україну.
Вбивство Родіона Волкова
Родіон Волков, якому було 11 років, зник ввечері 16 травня 2020 року. Востаннє на зв'язок він виходив приблизно о 19:00. Вночі рідні подали заяву про зникнення хлопчика до поліції. Тоді мати наполягала, що до цього можуть бути причетні інші підлітки.
Вже вдень 17 травня 2020 року знайшли тіло Родіона з ознаками удушення. Згодом судмедексперт підтвердив, що дитину спочатку вбили, а вже потім зґвалтували. Через деякий час поліція затримала підозрюваного, якому було 59 років.
За даними слідства, чоловік заманив хлопчика до свого житла цукерками. А потім жорстоко вбив і зґвалтував. Фігурант на момент злочину був у стані алкогольно сп'яніння. Ба більше, виявилось, що це безхатько, який вже сидів у тюрмі. Жив тоді він у закинутій будівлі колишньої психіатричної лікарні.
Саме там і стався злочин. Підозрюваний спочатку визнав свою провину, але згодом почав заперечувати її. 59-річний вбивця казав, що йому підкинули тіло хлопчика. Однак камери спостереження зафіксували, як чоловік спілкувався з хлопцем і вів його кудись. Ба більше, експертиза підтвердила причетність безхатька до вбивства.
"Побачив хлопчика. Одразу ж зрозумів, що хочу з ним зробити. Підійшов, завів розмову. Потім завів його в магазин і купив пакет цукерок. Запитав, чи не хоче він подивитися занедбані корпуси психлікарні. Дитина погодилася", – зізнався на допиті чоловік.
Однак ті, хто близько знав хлопчика, дивувались, чому він пішов слідом за безхатьком, який купив йому цукерки. Відомо, що хлопчик жив із мамою, дідусем і бабусею. Остання працювала медсестрою в тій самій психіатричній лікарні, в одному з покинутих корпусів якої і був убитий Родіон.
Що сталось з вбивцею Родіона Волкова
У 2021 році суд виніс вирок 59-річному чоловіку. Його засудили до довічного ув'язнення за частиною 2 статті 115 ККУ вбивство, зґвалтування — частина 4 статті 152 ККУ, крадіжка — частина 2 статті 185 ККУ.
Наразі невідомо, яка доля спіткала злодія, але з 2021 року він за ґратами. Однак мати під час суду неодноразово наголошувала, що вимагає справедливого слідства. За її словами, до злочину нібито були причетні й інші особи.
