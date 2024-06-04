Вбивство 14-річного хлопця в Києві: суд над підозрюваним переноситься вп'яте

Розгляд справи почали ще в січні

Вбивство 14-річного хлопця, яке сталося півроку тому в Києві, досі не знайшло свого справедливого покарання. Судовий процес над підозрюваним, який наніс смертельний удар ножем, вже вп'яте переноситься.

Судове засідання повинно відбутися 2 липня цього року. Про деталі пише "Телеграф".

Що сталося

22 жовтня 2023 року, у вихідний день, на дитячому майданчику в одному з районів Києва, стався конфлікт між нетверезим чоловіком та підлітком. Зловмиснику не сподобалася відповідь юнака на зауваження, він вихопив ніж і завдав 14-річному хлопцю удару в груди.

Місце злочину на вулиці Празькій 29/1

Лікарі близько пів години боролися за життя потерпілого, однак травми виявилися несумісними із життям.

Зловмисник намагався сховати сліди злочину. Ніж, яким завдав смертельного удару дев'ятикласнику, він попросив сховати свою сусідку. Але підозрюваного затримали, а речові докази вилучили.

Зброя вбивства

Чому суд переноситься

Причини перенесення судових засідань не розголошуються. Перше засідання мало відбутися ще 15 січня 2024 року, але з того часу дата розгляду справи змінювалась чотири рази. Наразі суд призначено на 2 липня 2024 року.

Відомо, що підозрюваному у вбивстві було відмовлено у звільненні під домашній арешт. Причиною стало те, що "обвинувачений не одружений, не працює, не має постійного джерела доходу, що свідчить про відсутність соціальних зв'язків, тому виникає необхідність у застосуванні запобіжного заходу".

Також за реєстром судових рішень з'ясовано, що чоловік мав кредити. У 2023 році відбулося судове засідання, де киянина було притягнули до відповідальності.

З реєстру судових рішень

Нагадуємо, біля однієї з київських багатоповерхівок, розташованих в Дніпровському районі, чоловік зарізав неповнолітнього хлопця. Нападник був у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисником виявився місцевий житель 1977 року народження. Причиною інциденту став конфлікт через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Але суд не може відбутися майже пів року.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві завершили досудове розслідування вбивства підлітка на станції фунікулера. Співробітнику УДО, який вбив 16-річного хлопця, загрожує довічне ув'язнення.