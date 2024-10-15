Чоловік розписав авто власною кров’ю та розбив двері у ломбард (фото)

П’яний хлопець влаштував погром, щоб "розважитись"

26-річний мешканець Кривого Рогу розбив припарковану машину, скляні двері у кафе та ломбарді. Інцидент стався 11 вересня близько 22:20 у Тернівському районі міста.

Фото наслідків п’яних "веселощів" опубліковано на сайті Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Копи встановили, що мешканець Кривого Рогу після розпивання спиртних напоїв вирішив "розважитись" і розбив припаркований автомобіль, а також вхідні двері до кафе та ломбарду.

Потім чоловік власною кров’ю зробив написи на іншому транспортному засобі, що стояв поряд.

30 вересня дізнавачі повідомили хулігану про підозру за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Справа направлена до суду для ухвалення рішення.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, нагляд до п’яти років або обмеження волі на той самий строк.

Раніше у Сарненському районі Рівненської області на одному з контрольних постів чоловік порізав руки ножем. Він, певно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.