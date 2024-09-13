Неадекват накинувся на військового на вокзалі у Дніпрі (відео)

Поліція вже затримала хулігана

У п’ятницю, 13 вересня 2024 року, у Дніпрі чоловік накинувся на військового та щонайменше ще одного перехожого. Інцидент стався посеред дня на центральному залізничному вокзалі.

Подія мала багато свідків, які зняли все на відео. Також з’явилася й реакція поліції.

Все трапилося у районі обіду. Чоловік у чорних штанях та червоній футболці чіплявся до людей на вокзалі та провокував бійки. На роликах видно, що він поводився дуже агресивно.

Після повідомлень очевидців на місце прибула поліція, яка встановила, що порушник — 25-річний житель Нікополя. Його затримали та доставили в управління поліції.

У поліції показали фото чоловіка, який кидався на людей у Дніпрі 13.09.2024

Інцидент кваліфікували за статтею про хуліганство та навмисне завдання легких тілесних ушкоджень.

Варто зауважити, що в коментарях місцеві жителі жахнулися подій на відео, — їх обурило, що очевидці просто стояли і знімали все замість того, щоб допомогти постраждалим. Також виникли питання щодо того, де на той момент були правоохоронці та співробітники ТЦК, яких часто спостерігали у тому районі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не лише Дніпро славиться гучними інцидентами, — раніше бійка за участю нардепа сталася у Києві.