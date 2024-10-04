П'яний чоловік намагався накласти на себе руки на блокпосту на Рівненщині (фото)
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Постраждалим тепер буде займатись поліція
У Сарненському районі Рівненської області на одному з контрольних постів чоловік порізав собі руки ножем. Він, ймовірно, знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби. Там зазначили, що пасажир мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який зупинили для перевірки дотримання прикордонного режиму, вийшов із транспортного засобу, дістав ніж, лаявся та агресивно поводився.
Згодом чоловік з неадекватною поведінкою наніс собі кілька порізів на руках. Після цього прикордонники його обеззброїли. Пораненому чоловіку надали допомогу, а на місце інциденту викликали швидку та співробітників Нацполіції.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 вересня п’яний чоловік влаштував погром у територіальному центрі комплектації Тернополя. Туди він прийшов, щоб потрапити до лав ЗСУ.
Він розбив склопакет вхідних дверей, через що отримав колоті та різані рани рук. У ТЦК зазначили, що цей чоловік користується відстрочкою від мобілізації. Стосовно нього було складено адміністративний протокол за статтею 173 адміністративного кодексу (дрібне хуліганство).