Знайдено тіло 20-річної поліціянтки, яку в Одесі змило хвилею (відео)

Фотографувалася на згадку про подорож

Сьогодні, 5 червня, в Одесі знайшли тіло 20-річної Олександри Олещук, яку сильною хвилею змило в море з пірсу під час відпочинку в Аркадії. Тіло дівчини шукали протягом двох діб.

Відео опублікували в одному з Одеських пабліків. Тіло знайшли водолази ДСНС після обстеження десятків тисяч квадратних метрів водойми.

Нагадаємо, 2 червня, 20-річна дівчина-поліціянтка під час свого відпочинку в Одесі, фотографувалася на пірсі на згадку про подорож. У цей момент велика хвиля збила її з ніг, а наступна – змила дівчину в море.

Загибла Олександра Олещук

Олександра обіймала посаду дільничного офіцера поліції Рівненського районного управління поліції (РУП). На момент трагедії Олещук не перебувала на службі.

Момент трагедії потрапив на відеокамери спостереження. На ньому видно, як перша хвиля збиває дівчину з ніг, а друга уносить в море.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Польщі в ДТП загинули двоє українців. Авто згоріло ще до прибуття пожежників.