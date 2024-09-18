Пейджерна атака на "Хезболлу": все, що відомо на даний момент

Перед вибухом пейджери видали звукові сигнали

Посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані втратив око під час вибуху пейджера. Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, сотні бойовиків угруповання "Хезболла" отримали поранення після того, як у районі Дахія в Бейруті вибухнули їхні портативні пейджери.

Станом на ранок 18 вересня, вже відомо про 11 загиблих, ще близько 3-4 тисяч людей постраждали від атаки. Інформація у ЗМІ відрізняється і постраждалих та загиблих може бути більше.

Серед тих, хто постраждав внаслідок детонацій вибухівки у пейджері, посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. Достеменно невідомо у якому він стані, проте низка закордонних ЗМІ стверджують, що дипломат повністю втратив одне око, а друге сильне ушкоджене.

"Амані втратив одне око і серйозно пошкодив інше, коли пейджер, який він носив, вибухнув під час хвилі вибухів", — повідомляє видання The New York Times.

Як зазначається, перед вибухом пейджери видали звукові сигнали, нібито від керівництва "Хезболли", що спонукало бойовиків взяти їх і піднести до обличчя. Так, зокрема, вчинив і Моджтаба Амані.

Тисячі вибухів пейджерів сталися на півдні Лівану, у південних передмістях Бейрута, відомих як Дахіє, та у східній долині Бекаа. Саме ці райони є опорними пунктами "Хезболли".

Зазначимо, що на початку року лідер "Хезболли" Хасан Насралла суворо обмежив використання мобільних телефонів, які, на його думку, стають все більш вразливими для ізраїльського стеження. Тож бойовики перейшли на пейджери.

Зокрема, понад 3000 пейджерів було замовлено в компанії Gold Apollo на Тайвані, повідомили кілька чиновників на умовах анонімності. "Хезболла" роздала пейджери своїм членам по всьому Лівану, а деякі з них дісталися союзникам "Хезболли" в Ірані та Сирії.

Нині відомо, що лідери угруповання звинуватили Ізраїль у нападі та пообіцяли помститися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки людей загинули та отримали поранення під час пейджерної атаки.