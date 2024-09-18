Вибухи пейджерів у Лівані: скільки людей загинуло та отримало поранення

Армія оборони Ізраїлю відмовилася коментувати ситуацію

В Лівані, який контролює проіранське радикальне угруповання "Хезболла", зросла кількість загиблих в результаті вибухів пейджерів 17 вересня. Наразі за даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, дев'ять осіб померло, щонайменше 2750 отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомляє Reuters. Агенство зазначає, що угруповання звинувачує Ізраїль у тисячах мікровибухів, які сталися на півдні Лівану, південних передмістях Бейрута та на сході долини Бекаа, де розташована велика кількість опорних пунктів "Хезболли".

Водночас Армія оборони Ізраїлю відмовилася коментувати ситуацію. Сполучені Штати заявили, що не причетні до вибухів та не знають, хто несе відповідальність за цю операцію.

Спеціальний координатор ООН з питань Лівану Жанін Хенніс-Пласшарт заявила, що стурбована інцидентом, який є тривожною та серйозною ескалацією. У "Хезболлі" заявили, що з дев'ятьох померлих тільки двоє були бойовиками угруповання, решта – цивільні, в тому числі маленька дитина.

Як раніше писав "Телеграф", у вівторок, 17 вересня, в Лівані сотні бойовиків угруповання "Хезболла" отримали поранення після того, як у районі Дахія в Бейруті вибухнули їхні портативні пейджери. Всього постраждали понад 4000 людей.

Представник "Хезболли" на умовах анонімності сказав Reuters, що підрив пейджерів був "найбільшим порушенням безпеки", якого зазнало угрупування за майже рік війни з Ізраїлем. Своєю чергою ізраїльські військові відмовилися коментувати запити агентства щодо вибухів.