Принесе неприємності у коханні: чому не можна дарувати сині гортензії дівчині

Ми підкажемо, які прикмети пов'язані з гортензією.

Гортензія – пишна квітка, яка зачаровує різноманіттям кольорів та форм. Її часто обирають для букетів, адже вона символізує щирість, подяку та красу.

Проте, з давніх часів з гортензією пов'язані й містичні вірування, а деяким кольорам цієї квітки приписують негативний вплив на любовні стосунки. Про це пише Главред.

Синя гортензія: віщування самотності?

Згідно з народними повір'ями, синя гортензія може принести неприємності в особистому житті. Її вважають символом холодності, байдужості та навіть самотності. Деякі люди вірять, що дарувати синю гортензію дівчині – значить накликати на неї невдачі в коханні.

Звідки взялися такі вірування?

Існує кілька версій походження цих повір'їв. За однією з них, синій колір гортензії асоціюється з печаллю та трауром. За іншою, легенда розповідає про дівчину, яка померла від туги за коханим. На її могилі виросли сині гортензії, які стали символом нерозділеного кохання.

Чи дійсно синя гортензія несе нещастя?

Звичайно, вірити в такі прикмети чи ні – особистий вибір кожного. З наукової точки зору, немає жодних доказів того, що синя гортензія може негативно вплинути на любовні стосунки.

Що робити, якщо вам подарували синю гортензію?

Якщо ви отримали в подарунок синю гортензію, але вірите в негативні прикмети, ось кілька порад:

Подякуйте дарувальнику за букет.

Відмовтеся від букета, ввічливо пояснивши причину.

Прийміть букет, але не ставте його в спальні.

Подаруйте синю гортензію комусь іншому.

Найкращий спосіб нейтралізувати негативний вплив прикмети – не вірити в неї! Зверніть увагу на щирість почуттів людини, яка подарувала вам букет, а не на колір квітів.

Пам'ятайте: гортензія – прекрасна квітка, яка може прикрасити будь-яке свято. Не дозволяйте забобонам затьмарити красу та радість від подарунка.

Якщо ви хочете подарувати гортензію коханій людині, рекомендується обирати квіти інших кольорів, наприклад, білі, рожеві або кремові.

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