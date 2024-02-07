Принесет неприятности в любви: почему нельзя дарить синие гортензии девушке

Мы подскажем, какие приметы связаны с гортензией.

Гортензия – пышный цветок, который очаровывает разнообразием цветов и форм. Ее часто выбирают для букетов, ведь она символизирует искренность, благодарность и красоту.

Однако с давних времен с гортензией связаны и мистические верования, а некоторым цветам этого цветка приписывают негативное влияние на любовные отношения. Об этом пишет Главред.

Синяя гортензия: предсказание одиночества?

Согласно народным поверьям, синяя гортензия может принести неприятности в личной жизни. Ее считают символом холодности, безразличия и даже одиночества. Некоторые люди верят, что дарить синюю гортензию девушке – значит навлечь на нее неудачи в любви.

Откуда взялись такие верования?

Существует несколько версий происхождения этих поверий. По одной из них синий цвет гортензии ассоциируется с печалью и трауром. По другой, легенда рассказывает о девушке, умершей от тоски по любимому. На ее могиле выросли синие гортензии, ставшие символом безответной любви.

Действительно ли синяя гортензия несет несчастье?

Конечно, верить в такие приметы или нет – личный выбор каждого. С научной точки зрения нет никаких доказательств того, что синяя гортензия может негативно повлиять на любовные отношения.

Что делать, если вам подарили синюю гортензию?

Если вы получили в подарок синюю гортензию, но верите в отрицательные приметы, вот несколько советов:

Поблагодарите дарителя за букет.

Откажитесь от букета, вежливо объяснив причину.

Примите букет, но не ставьте его в спальне.

Подарите синюю гортензию кому-нибудь другому.

Лучший способ нейтрализовать негативное влияние приметы – не верить в нее! Обратите внимание на искренность чувств человека, подарившего вам букет, а не на цвет цветов.

Помните: гортензия – прекрасный цветок, который может украсить любой праздник. Не позволяйте суевериям затмить красоту и радость от подарка.

Если вы хотите подарить гортензию любимому человеку, рекомендуется выбирать цветы других цветов, например белые, розовые или кремовые.

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