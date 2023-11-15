Джерела неприємностей: 5 речей, які заборонено робити вранці

Віддайте перевагу мовчазності і не надумайте дивитися в дзеркало

Ранок є періодом оновлення і старту нового дня. За народними повір’ями, правильний початок ранку вважається ключем до підтримки гармонії та удачі.

Є кілька дій, які, згідно з прикметами та забобонами, вважаються небажаними до сходу сонця. Про це пише ukr.media.

Багато говорити

Розмови можуть призвести до залучення негативної енергії або навіть нещастя. Ранок має служити часом внутрішньої рефлексії та спокою. Вважається, що ранкові розмови можуть відвернути важливі моменти і призвести до появи дрібних невдач.

Згадувати минуле

Ці думки вранці можуть затьмарити майбутнє, тому краще починати день з оптимізму та позитивних намірів.

Дивитися у дзеркало перед виходом

Довгий погляд у дзеркало перед виходом з дому може притягнути в дім злі сили.

Вирушати у тривалі подорожі

Ранкові години вважаються несприятливим часом для початку подорожі через потенційні дрібні невдачі. Якщо можливо, краще перенести свої плани на пізніший час, щоб почати день в атмосфері гармонії та спокою.

Плавати на човні

Це може призвести до невдач. Варто почекати, поки сонце підніметься вище, перш ніж вирушити у море чи річку. Рибалки часто порушують цю заборону.

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