"Заначку" там зберігати не можна: два місця в оселі, звідки "тікають" гроші

Збіднієте в одну мить, якщо не заберете від туди свої кровні

У сучасному світі мало хто продовжує зберігати свої заощадження "під матрацом", віддаючи перевагу банківським рахункам або карткам. Проте існують "ветерани", для яких важливо, щоб все, що вони заробили, залишалося в них удома, під їх надійним наглядом.

Якщо ви належите до таких людей, то вам необхідно знати, які місця у вашій оселі абсолютно не підходять для зберігання грошей. Оскільки гроші мають унікальну енергетику, важливо ретельно вибирати місце для їх зберігання.

Де не можна зберігати гроші вдома

Спальня — це простір, де господарі відпочивають, і тут гроші теж "лінуватимуться". Це може призвести до уповільнення грошового потоку у вашій оселі. Гроші віддають перевагу активності та руху, не забувайте про це. Що стосується передпокою, то незалежно від вашого доходу, гроші, що зберігаються біля вхідних дверей, схильні "йти геть" з вашого дому. Краще розмістіть їх в іншому місці, інакше готуйтеся до несподіваних витрат.

Раніше ми розповідали, що не можна робити із грошима. Також "Телеграф" писав про речі, які не можна позичати іншим людям.