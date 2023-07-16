Усього п’ять важливих прикмет: що необхідно зробити вранці, щоб день був успішним

З самого ранку необхідно давати собі правильну психологічну установку

Є безліч ритуалів, які допоможуть залучити в життя удачу, одні з них потрібно виконувати при виході з дому, інші — вранці, після пробудження. Вважається, що як ви почнете свій ранок, так і проведете весь день, тому важливо налаштуватися на позитив і випромінювати радісні емоції.

Експерти у матеріалі "РБК-Україна" розповіли, які дії слід здійснити вранці, якщо хочете, щоб ваш день пройшов легко та успішно. Головне – дати собі правильну психологічну установку.

Як зробити свій день успішним

Після пробудження, якщо хочете, щоб день приніс багато радісних подій та емоцій, потрібно вставати з ліжка відразу на обидві ноги. І перший крок слід розпочинати з лівої. Здавалося б, це незначна звичка, але вона може багато чого змінити у вашому житті.

Згідно з народними прикметами, після пробудження і до підйому з ліжка не можна співати. І не наспівуйте мелодії перед сніданком, навіть якщо у вас піднесений настрій. Вважається, що ранковий спів може закінчитися сльозами.

Не вживайте рибу на сніданок. Згідно з народними прикметами, такий варіант ранкового прийому їжі здатний викликати людині неприємності. Тому прибережіть рибу на обід чи вечерю.

Ще настійно не рекомендується вранці давати комусь гроші у борг. Якщо так зробити, існує великий ризик того, що назад ці гроші вже не повернуться. Або що ваші стосунки із цією людиною сильно зіпсуються.

Щоб протягом дня вас супроводжував успіх, перед виходом з дому, починайте взуватися з правої ноги — це вбереже ваш шлях від неприємностей.

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