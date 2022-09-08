Зелена парасолька приверне любов, а під блакитною нізащо не захворієте: цікаві прикмети

Є цікаві народні прикмети про парасольку, які ви могли і не знати.

Щоб погода не застала зненацька, бажано брати з собою парасольку – тоді не буде дощу, навіть якщо на вулиці похмуро. Ця загальновідома прикмета, як не дивно, дуже часто спрацьовує навпаки: якщо ви не взяли парасольку, не дивуйтеся, що дощ вас намочить.

Проте, крім злив та несприятливих погодних умов, із парасолькою пов’язано багато інших прикмет і повір'їв. Зокрема, від того, якого кольору ваша парасолька, може залежати ваш настрій і навіть доля.

Прикмети про парасольки

Зелена парасолька приваблює до свого господаря сімейне щастя, а також наближає довгоочікувану зустріч із коханою людиною.

Парасолька білого кольору може спровокувати плітки та чутки за вашою спиною.

Червона парасолька абсолютно протипоказана запальним і нетерплячим людям – вона ще більше посилить і без того сильні емоції.

Блакитна парасолька сприятливо впливає на імунітет та здоров’я в цілому, а її власник буде захищеним від міжсезонних застуд.

Парасолька помаранчевого кольору за рахунок яскравості притягує до свого господаря небезпечних та непорядних людей.

Нейтральний синій колір парасольки не загрожує жодними неприємностями та відповідає похмурій дощовій осінній погоді.

Класична чорна парасолька також не містить у собі поганих ознак, але й навряд чи додасть своєму володарю оптимізму в похмуру погоду.

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