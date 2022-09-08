Зелена парасолька приверне любов, а під блакитною нізащо не захворієте: цікаві прикмети
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Є цікаві народні прикмети про парасольку, які ви могли і не знати.
Щоб погода не застала зненацька, бажано брати з собою парасольку – тоді не буде дощу, навіть якщо на вулиці похмуро. Ця загальновідома прикмета, як не дивно, дуже часто спрацьовує навпаки: якщо ви не взяли парасольку, не дивуйтеся, що дощ вас намочить.
Проте, крім злив та несприятливих погодних умов, із парасолькою пов’язано багато інших прикмет і повір'їв. Зокрема, від того, якого кольору ваша парасолька, може залежати ваш настрій і навіть доля.
Прикмети про парасольки
- Зелена парасолька приваблює до свого господаря сімейне щастя, а також наближає довгоочікувану зустріч із коханою людиною.
- Парасолька білого кольору може спровокувати плітки та чутки за вашою спиною.
- Червона парасолька абсолютно протипоказана запальним і нетерплячим людям – вона ще більше посилить і без того сильні емоції.
- Блакитна парасолька сприятливо впливає на імунітет та здоров’я в цілому, а її власник буде захищеним від міжсезонних застуд.
- Парасолька помаранчевого кольору за рахунок яскравості притягує до свого господаря небезпечних та непорядних людей.
- Нейтральний синій колір парасольки не загрожує жодними неприємностями та відповідає похмурій дощовій осінній погоді.
- Класична чорна парасолька також не містить у собі поганих ознак, але й навряд чи додасть своєму володарю оптимізму в похмуру погоду.
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