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Зелена парасолька приверне любов, а під блакитною нізащо не захворієте: цікаві прикмети

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Якого кольору парасолька вам підходить? Новина оновлена 08 вересня 2022, 12:52
Якого кольору парасолька вам підходить?

Є цікаві народні прикмети про парасольку, які ви могли і не знати.

Щоб погода не застала зненацька, бажано брати з собою парасольку – тоді не буде дощу, навіть якщо на вулиці похмуро. Ця загальновідома прикмета, як не дивно, дуже часто спрацьовує навпаки: якщо ви не взяли парасольку, не дивуйтеся, що дощ вас намочить.

Проте, крім злив та несприятливих погодних умов, із парасолькою пов’язано багато інших прикмет і повір'їв. Зокрема, від того, якого кольору ваша парасолька, може залежати ваш настрій і навіть доля.

Прикмети про парасольки

  • Зелена парасолька приваблює до свого господаря сімейне щастя, а також наближає довгоочікувану зустріч із коханою людиною.
  • Парасолька білого кольору може спровокувати плітки та чутки за вашою спиною.
  • Червона парасолька абсолютно протипоказана запальним і нетерплячим людям – вона ще більше посилить і без того сильні емоції.
  • Блакитна парасолька сприятливо впливає на імунітет та здоров’я в цілому, а її власник буде захищеним від міжсезонних застуд.
  • Парасолька помаранчевого кольору за рахунок яскравості притягує до свого господаря небезпечних та непорядних людей.
  • Нейтральний синій колір парасольки не загрожує жодними неприємностями та відповідає похмурій дощовій осінній погоді.
  • Класична чорна парасолька також не містить у собі поганих ознак, але й навряд чи додасть своєму володарю оптимізму в похмуру погоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам, і чим небезпечна ця прикмета. А ще дізнайтеся, чому не можна доїдати крихти, і як зайва ощадливість може позбавити удачі.

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#Прикмети #Парасолька