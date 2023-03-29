"Препод приймає залік": в українському університеті пара займалася сексом на підвіконні (відео)

Студенти дуже здивувалися тому, що відбувалося за вікном навпроти

В Україні розгортається новий скандал в університеті. Так, нещодавно абітурієнти здійняли хвилю негативу щодо ректора Національного університету культури Поплавського та його сексистських висловлювань. А нині студенти у Дніпрі підозрюють викладача у непристойній поведінці просто у стінах вишу.

Так, в Дніпровському університеті внутрішніх справ помітили пару, яка кохається на підвіконні. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "ХД Днепр".

"Вищий навчальний заклад ДДУВС, проспект Гагаріна, 26. Сьогодні препод приймає залік сексом у студентському корпусі", — йдеться у коментарі під відео. Ролик супроводжується здивованими вигуками студентів, які зібралися в аудиторії чи у коридорі біля вікна навпроти. На відео помітно оголеного чоловіка з волоссям темного кольору, а також руки дівчини, яка сперла лікті на підвіконні. Чоловік здійснює якісь рухи.

Відео уже поширюють у соцмережах. У коментарях окрім здивування відчутний також і скепсис. Коментатори наголошують, що особа чоловіка не відома, як і причина статевого акту, мовляв, не факт, що це залік. І не факт, що викладач.

Нагадаємо, що гучний секс-скандал стався раніше у Києві. Група хлопців вирішила зайнятися відеоблогерством, а тематикою обрали прямі трансляції. Під час однієї з них вони влаштували п’яну вечірку, де, за словами громадськості, зґвалтували непритомних дівчат.

Роком раніше інший популярний стример із Вінниці оскандалився через секс із неповнолітньою. Йдеться про відеоблогера Віталія Цаля, який відомий під прізвиськом Папіч.