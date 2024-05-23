Без комплексів: на київському пляжі помітили голого хлопця (відео 18+)

Чого тільки не побачиш на столичних пляжах

Останнім часом у столиці спостерігається значне потепління і люди не хочуть чекати настання календарного літа, щоб позасмагати на пляжі та навіть скупатися. Так, на одному з міських пляжів вже було помічено першого сміливця, який відкрив нудистський купальний сезон.

Молодий хлопець без білизни плавав та засмагав на одному зі столичних пляжів. Пікантне відео було опубліковане у столичному Telegram-каналі "Труха Київ".

Так, на одному з пляжів Києва відпочиваючі звернули увагу на молодого хлопця, котрий вирішив скупатися без плавок. Чоловік поплавав, неквапливо вийшов з води, зібрав свої речі і неквапливо пішов по своїх справах.

Локація, де купався хлопець "без комплексів", не уточнюється.

Варто зазначити, що кияни у соцмережі бурхливо відреагували на опубліковане відео. Люди почали звинувачувати автора відео в неадекватності та зазначили, що в цьому немає "нічого такого".

"Та нехай купається", "Підглядати погано", "І кому він заважає?!", "Навіщо таке знімати?!" — обурилися коментатори у соцмережі.

Нагадаємо, що цього року у Києві не планують офіційно відкривати пляжний сезон, а городянам рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки. Вся справа в тому, що масове скупчення людей може завадити їхньому безперешкодному доступу до укриттів під час повітряної тривоги або ворожого обстрілу.

Раніше в київському метро помітили жінку без одягу. Жінка поводилася дуже дивно і швидше за все перебувала під впливом наркотичних чи психотропних речовин, оскільки її поведінка не вкладається у рамки допустимого.

А до цього в Києві пара чоловіків прямо на зупинці додалася тілесним втіхам і зайнялася оральним сексом. Їх взагалі не бентежили перехожі і вони поводилися досить розкуто. На відео видно, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на вулицях Києва помітили хлопця без спідньої білизни. Походжав він у досить людному місці неподалік від жвавої проїжджої частини.