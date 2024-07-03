У Києві з озера дістали труп: подробиці трагедії (фото)

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці

У Києві з озера Вирлиця дістали тіло чоловіка. Сумна подія трапилася на вулиці Ревуцького.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві. За словами рятувальників, у вівторок, 2 липня, до них надійшло повідомлення, що у водоймі в Дарницькому районі зникла людина.

Водолази обстежили 950 квадратних метрів дна озера та виявили тіло чоловіка на відстані 60 метрів від берега. Рятувальники за допомогою спорядження витягли тіло та доставили на берегу. Потім надзвичайники передали потопельника слідчо-оперативній групі.

Обставини трагічного випадку наразі невідомі. Їх встановлюватимуть правоохоронці.

На місці події

Нагадуємо, у Києві рятувальники дістали труп з озера. Сумна подія трапилася у Солом'янському районі.

Відпочивальники помітили у воді тіло людини на Совських ставках. Відразу викликали надзвичайників.

Водолази знайшли потопельника на відстані 20 метрів від берега водойми, тіло знаходилося на поверхні води. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега та передано медикам.

Цього ж дня стався ще один трагічний випадок на воді. Рятувальники виявили тіло жінки в озері Алмазне на Троєщині. Потопельниця знаходилася на відстані 3 метрів від берега. За допомогою спеціального обладнання рятувальники транспортували тіло до берега.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині під час купання потонув неповнолітній хлопець. Трагедія сталася в місті Миронівка в Обухівському районі.