В Киеве из озера достали труп: подробности трагедии (фото)

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители

В Киеве из озера Вырлица достали тело мужчины. Печальное событие произошло на улице Ревуцкого.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. По словам спасателей, во вторник, 2 июля, к ним поступило сообщение, что в водоеме в Дарницком районе исчез человек.

Водолазы обследовали 950 квадратных метров дна озера и обнаружили тело мужчины в 60 метрах от берега. Спасатели с помощью снаряжения вытащили тело и доставили на берег. Затем чрезвычайники передали утопленника следственно-оперативной группе.

Обстоятельства трагического случая пока неизвестны. Их будут устанавливать правоохранители.

На месте происшествия

Напоминаем, в Киеве спасатели достали труп из озера. Печальное событие произошло в Соломенском районе.

Отдыхающие заметили в воде тело человека на Совских прудах. Сразу вызвали спасателей.

Водолазы нашли утопленника на расстоянии 20 метров от берега водоема, тело находилось на поверхности воды. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано медикам.

В этот день произошел еще один трагический случай на воде. Спасатели обнаружили тело женщины в озере Алмазное на Троещине. Утопленница находилась в 3 метрах от берега. С помощью специального оборудования спасатели транспортировали тело на берег.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области во время купания утонул несовершеннолетний парень. Трагедия произошла в городе Мироновка в Обуховском районе.