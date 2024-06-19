Злочинців встановлено: ГУР назвало імена росіян, які розстріляли полонених ЗСУ біля Роботиного (фото)

За кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата

Головне управління розвідки Міноборони ідентифікувало убивць чотирьох українських військовополонених, яких розстріляли у другій половині травня поточного року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Подібні воєнні злочини окупанти чинять не вперше.

Епізод страти чотирьох українських воїнів зафіксовано на відео: військові з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють. Відео опублікували у ГУР.

"Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину ― ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ", — йдеться в повідомленні.

Крім того, ГУР опублікувало фото вбивць та інформацію на кожного з них.

"На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч (рос. Абаев Юрий Маирбекович), 10.12.1990 р.н., позивний "буйвол", — інформує ГУР.

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:

капітан Наґорний Дмітрій Олєґовіч (рос. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 р.н. ― командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умаровіч (рос. Абуталимов Темирлан Умарович), 02.05.1997 р.н. ― командир 1-ї штурмової роти;

лейтенант Бєков Заур Сєрґєєвіч (рос. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 р.н. ― командир 3-ї штурмової роти;

старший лейтенант Ымаґазалієв Юсуп Пайзулаєвіч (рос. Імагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 р.н. ― командир 6-ї штурмової роти.

Вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

"За кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата", — насамкінець підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни обезголовили українського військового. Інформацію 18 червня підтвердив генеральний прокурор Андрій Костін. Він написав у соцмережах, що російським командирам дали наказ не брати у полон українських військових, а обезголовлювати їх.