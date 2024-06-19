Преступников установлено: ГУР назвало имена россиян, расстрелявших пленных ВСУ возле Роботиного (фото)

За каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие

Главное управление разведки Минобороны идентифицировало убийц четырех украинских военнопленных, расстрелянных во второй половине мая текущего года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области. Подобные военные преступления оккупанты совершают не впервые.

Эпизод казни четырех украинских воинов зафиксирован на видео: военные с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь на землю и в упор расстреливают. Видео было опубликовано в ГУР.

"Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению ― ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ", — говорится в сообщении.

Кроме того, ГУР опубликовало фотографии убийц и информацию про каждого из них.

"На момент казни украинских военнопленных под Роботиным 70 мотострелковым полком ВС РФ командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, 10.12.1990 г.р., позывной "буйвол", — информирует ГУР.

К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович, 21.11.1995 г.р. ― командир 2-го батальона;

старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. ― командир 1-й штурмовой роты;

лейтенант Беков Заур Сергеевич, 16.07.1997 г.р. ― командир 3-й штурмовой роты;

старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич, 18.07.1999 г.р. ― командир 6-й штурмовой роты.

Указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года. Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка ВС РФ, в ходе которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.

"За каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", — заключили в ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне обезглавили украинского военного. Информацию 18 июня подтвердил генеральный прокурор Андрей Костин. Он написал в соцсетях, что российским командирам приказали не брать в плен украинских военных, а обезглавливать их.