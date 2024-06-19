Страта українського військового на Донеччині: встановлена особа загиблого

Зараз інформацію перевіряють

Особу українського військового, якого російські окупанти обезглавили на Донеччині, замість того, аби взяти в полон, встановлено. Також відомі дані російських командирів, які віддали наказ обезголовити українця.

Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін. Інформація з'явилась на його сторінці у Facebook.

"Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних", — написав він.

Зараз інформацію перевіряють.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", — додав Андрій Костін.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо про ще одну жорстоку страту українського військового. Російські загарбники у Донецькій області обезголовили українського захисника. Пошкоджений броньований автомобіль, на якому знаходилася відрізана голова бійця, виявили Сили оборони під час аеророзвідки.

За цим фактом почали кримінальне провадження за статтею — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше "Телеграф" повідомив, чому росіяни страчують українських військових напоказ. Деякі з них за ці жахливі злочини отримують фінансову винагороду і не тільки.