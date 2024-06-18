Нелюдська жорстокість: росіяни обезголовили українського військового (фото)

Докази чергового воєнного злочину терористів помітила аеророзвідка

Російські військові продовжують проявляти нелюдську жорстокість та чинити злочини, страчуючи українських військових. У Волноваському районі Донецької області вони відрізали голову українському військовому та поклали її на капот бронеавтомобіля ЗСУ.

Інформацію 18 червня підтвердив генеральний прокурор Андрій Костін. Він написав у соцмережах, що російським командирам дали наказ не брати у полон українських військових, а обезголовлювати їх.

"Нові жахливі докази злочинної політики рф, спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Злочин вчинено на Донеччині", — написав Костін.

Генпрокурор написав, що це не поодинокі інциденти. Обезголовлення українських військових є спланованою стратегією російського режиму. Ці злочинні накази віддавались на рівні керівництва батальйону та роти.

"Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста", — написав Костін.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Фото опублікував генпрокурор України Андрій Костін

Нагадаємо, раніше у мережі з’явились повідомлення, що росіяни відрізали голову українському військовому. Це сталось у Волноваському районі Донецької області. Відрізану голову, яка лежала на пошкодженому бронеавтомобілі ЗСУ, помітила аеророзвідка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому росіяни страчують українських військових напоказ. Деякі з них за ці жахливі злочини отримують фінансову винагороду і не тільки.