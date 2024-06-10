У росіян коротше: у рейтингу довжини того самого органу Україна випередила РФ

Із сусідніх країн українців випереджають лише поляки та угорці

Середня довжина чоловічого статевого органу це та тема, яка хвилювала людство протягом усієї його історії і навіть справила сильний вплив на розвиток деяких культур. І хоча ця тема згідно з дослідженнями більше цікавить чоловіків, ніж жінок, проте питання про те, "у кого довше" раз-по-раз піднімається в мережі.

Відповісти на таке важливе питання спробував сервіс World population review, який займається відстеженням різних демографічних процесів у світі. Там дійшли висновку, що середня довжина пеніса по світу 2024 року становила від 12,9 до 13,92 сантиметра.

Не дивно, але у лідерах за цим показником опинилися вихідці з Африки. При цьому до топ-10 увійшли одразу три країни з Південної Америки — Еквадор, Венесуела та Колумбія.

Також стереотипно, але власники найменших пенісів живуть у південно-східній та східній частині Азії.

Очевидно, що читачі "Телеграфа" прийшли сюди не за цим, тому одразу відповідаємо — так, в українців довше, ніж у росіян, аж на 4 міліметри. І на 22 міліметри довше, ніж у білорусів.

При цьому із сусідніх країн українців перевершують лише угорці та поляки. При цьому останні повідомили, що їхня довжина щонайменше на сантиметр перевищує українську.

Як повідомлялося раніше, сервіс для дорослих Pornhub напередодні розповів, що збуджує українців та українок, а також кого з акторів та акторок вони вважають найбільш привабливими.