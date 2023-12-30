Японська культура у трендах, а гей-актор обігнав росіянку: які відео для дорослих дивилися українці у 2023 році

Зовсім без росіян у рейтингу не обійшлося

У 2023 році українці забезпечили нашій країні стабільне 14 місце за відвідуваністю на популярному ресурсі для дорослих PornHub і тим самим піднялися на один рядок рейтингу порівняно з минулим роком.

Як йдеться у звіті ресурсу за минулий рік, середньостатистичний український відвідувач проводив на сайті 10 хвилин та 2 секунди, що на 5 секунд довше, ніж торік.

У 2023 році серед українських відвідувачів сайту поменшало жінок, цього року їх було 40% проти 41% минулого року. До речі, зростання жіночої частки серед користувачів ресурсу фіксується з року у рік, якщо у світі у 2015 році таких було 24%, то у 2023 — 36%.

Що стосується перегляду за категоріями, то цього року, як і минулого, найбільше переглядів отримала категорія "реальне", за якою пішли дорослі жінки (milf) та анал.

Втім, за прямими запитами справи зовсім інакше. Так, найбільш популярним запитом серед українців стали дорослі жінки. На другому місці опинився "хентай", тобто порнографічна японська анімація, а третє місце посіло саме аніме, що лише підтвердило любов українців до культури Японії.

Згідно зі звітом, найбільш популярною зіркою стала чеська актриса Літтл Капріс, яка витіснила звідти росіянку Єву Елфі, яка торік займала цю позицію. Друге місце за популярністю посів американський гей-актор Кейд Меддокс. Зовсім без росіян, на жаль, не обійшлося, оскільки третє місце у рейтингу посіла Саша Роуз.

Як повідомлялося раніше, українська податкова покарала PornHub за відмову у реєстрації. Ресурс отримав штраф у 5,5 тисяч доларів.