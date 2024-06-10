У россиян короче: в рейтинге длины того самого органа Украина опередила РФ

Из соседних стран украинцев опережают лишь поляки и венгры

Средняя длина мужского полового органа это та тема, которая волновала человечество на протяжении всей его истории и даже оказала мощное влияние на развитие неких культур. И хотя эта тема согласно исследованиям больше интересует мужчин, чем женщин, однако вопрос о том, "у кого длиннее" раз за разом поднимается в сети.

Ответить на столь важный вопрос попытался сервис World population review, который занимается отслеживанием разных демографических процессов в мире. Там пришли к выводу, что средняя длина пениса по миру в 2024 году составила от 12,9 до 13,92 сантиметра.

Неудивительно, но в лидерах по этому показателю оказались выходцы из Африки. При том в топ-10 вошли сразу три страны из Южной Америки — Эквадор, Венесуэла и Колумбия.

Также стереотипно, но обладатели наименьших пенисов живут в юго-восточной и восточной части Азии.

Очевидно, что читатели "Телеграфа" пришли сюда не за этим, поэтому сразу отвечаем — да, у украинцев длиннее, чем у россиян, аж на целых 4 миллиметра. И на 22 миллиметра длиннее, чем у белорусов.

При этом из соседних стран украинцев превосходят лишь венгры и поляки. При том последние сообщили, что их длина по меньшей мере на сантиметр превосходит украинскую.

Как сообщалось ранее, сервис для взрослых Pornhub накануне рассказал, что возбуждает украинцев и украинок, а также кого из актеров и актрис они считают наиболее привлекательными.