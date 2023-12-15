Росіянка, хентай та аніме на вершині порнорейтингу: що ще збуджує українців

"Телеграф" дізнався про що говорить українська статистика порно

Днями найпопулярніший ресурс Pornhub підбив традиційні підсумки року. Нова статистика в черговий раз підтвердила, що українці люблять порнографію. Зрештою, ми стабільно входимо у топ-20 країн, які забезпечують платформу найбільшим трафіком.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, хто тримається в українських трендах наприкінці другого року повномасштабної війни з РФ?

Порнозірка з Петербурга

Цікаво, що вітчизняне порно вперше за час незалежності України стало популярнішим за російське. Хоча до початку "повномасштабки" ситуація була кардинально іншою.

Втім, навіть зараз російське порно залишається категорією, яку в Україні переглядають на +322% більше, аніж в середньому у світі. А ще серед нашого топу порноакторок зазначена росіянка — Саша Роуз (3 місце).

Уродженка Росії Саша Роуз

Непохитно утримується на вершинах світового рейтингу і росіянка Єва Елфі. Порівняно з минулим роком вона піднялася на одну позицію (з четвертого на третє місце). Її відео зібрали понад мільярд переглядів.

Російська модель у стилі ню Єва Елфі

Україна і Японія – ближчі, аніж здається

Що цікаво, в Україні продовжує набирати обертів аніме-культура. Сьогодні прихильниками японської анімації є щонайменше десятки тисяч осіб. Ця пристрасть поєднала студентів, косплеєрів та кінодистриб'юторів навіть під час соціокультурної кризи та війни, спричиненої російським вторгненням.

Зокрема одним з найпопулярніших пошукових термінів для порно цього року став хентай (японська еротична, порнографічна анімація або манга. — Ред.).

Варто зазначити, хентай та аніме у списку позначені окремо. Однак обидва жанри є продуктом японської попкультури. Різниця у тому, що класичне аніме може бути призначене для дітей та підлітків. Натомість хентай означає "збочене сексуальне бажання" і може містити все: від монстрів і гіперболізованих статевих органів до інопланетних мацаків.

В Україні цікавляться не лише аніме, а загалом японською культурою

До речі, як свідчить історія взаємин наших країн, у японців колосальний інтерес до української культури. Цього року особливо зросла їхня зацікавленість нашою мовою, а також сучасною та класичною українською літературою.

Елементи примусу

Варто звернути увагу на той факт, що українці демонструють стабільний інтерес до жорсткого порно. Ця категорія 2023 року посіла шосте місце.

Цікаво, що досить часто з'ясовується: злочинець, який вчинив насильство, любить переглядати порно. І його любов до дуже дорослого відео стає предметом дослідження не тільки психологів і сексологів, а й криміналістів.

Дослідники вже десятки років вивчають ймовірність того, що подібний жанр відео заохочує, нормалізує чи навіть запускає у свідомості механізм зґвалтування та інші форми сексуального насилля.

І попри те, що ще у серпні держава планувала внести зміни в законодавство щодо легалізації порно й еротики", перегляд відео не дозволить визначити, чи воно було створене за активною згодою.

Як розповідав "Телеграф" раніше, війна змінила сексуальну поведінку українців. У когось бажання зникло повністю, але хтось став гіперсексуальним і навіть здатним до насильства над постійним партнером.