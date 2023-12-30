США надают перевагу темношкірим, а Європа любить старших жінок: які відео для дорослих найчастіше дивилися в 2023 році

Україна залишається у топ-20 за відвідуваністю

Попри воєнний час Україна цього року, як втім і минулого року, продовжує залишатися в топ-20 країн за відвідуваністю популярного ресурсу для дорослих PornHub. Перші ж місця цього року посіли США, Філіппіни, Франція, Мексика та Велика Британія.

Так, згідно зі звітом ресурсу за підсумком 2023 року, жителі нашої країни повернули собі 14 рядок рейтингу, який вони займали у 2021 році, але втратили у 2022. Беззмінним лідером залишаються США, що не дивно, якщо зробити поправку на їхнє величезне населення.

Що стосується кращих категорій, то в 2023 році на першому місці у світі залишилося лесбійське відео, воно вийшло в лідери з переглядів у таких країнах як Канада, Австралія та Мексика. Далі ж відбулися невеликі рокірування — японки витіснили темношкірих з другого місця на третє, хоча вони залишилися кращим жанром у США. Анал та дорослі жінки закрили топ-5, а також посіли перші місця у країнах Європи та Південної Америки.

Сайт також розвіює популярні помилки, що відео для дорослих популярні виключно у молодих чоловіків. Наприклад, в Україні 40% трафіку для сайту згенерували жінки. Також у нашій країні можна побачити дуже рівний поділ за віковими категоріями.

Найпопулярнішими актрисами у світі у 2023 році стали американка Абелла Денджер, австралійка Анджела Уайт та росіянка Єва Елфі, хоча вона вже повідомила, що має намір отримати громадянство США. В Україні ж перше місце посіла чеська актриса Літтл Капріс, актор гей-відео Кейд Меддокс та росіянка Саша Роуз.

Як повідомлялося раніше, українська податкова покарала PornHub за відмову у реєстрації. Ресурс отримав штраф у 5,5 тисяч доларів.