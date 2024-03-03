Чому не можна рвати фотографії і робити знімок сплячої дитини за народними прикметами
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Чому вагітним жінкам краще не фотографуватися
За прикметами, фотографії мають містичні властивості. Є місця й предмети, на фоні яких краще не робити знімки. Раніше ми писали, які фото не можна ставити на заставку телефона, а тепер ділимося найпоширенішими повір’ями про знімки.
Є місця, предмети і навіть люди, зробивши фото з якими, можна накликати лиха. Про це пише Ukr.Media.
Прикмети про знімки
- Не можна фотографувати сплячих дітей. За прикметами, це загрожує хворобою малюка. Річ у тім, що уві сні людина втрачає охорону вищих сил і через це, знявши дитину на камеру, їй можна нашкодити.
- Також за прикметами, не можна фотографуватися вагітній жінці. Так можна нашкодити малюку.
- Поганою прикметою вважаються фото нареченого і нареченої до весілля. Так можна накликати негаразди у шлюбі і швидку розлуку пари.
- Не можна робити знімок на фоні місця, де колись трапилася трагедія. Це також стосується покинутих сіл, зруйнованих будинків. Там живе нечиста сила.
- Не варто також рвати фотографії. Та можна завдати шкоди тому, хто на ній зображений.
Раніше "Телеграф" розповідав, як можна дізнатися про майбутнє за допомогою цукру. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.