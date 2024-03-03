Чому не можна рвати фотографії і робити знімок сплячої дитини за народними прикметами

Чому вагітним жінкам краще не фотографуватися

За прикметами, фотографії мають містичні властивості. Є місця й предмети, на фоні яких краще не робити знімки. Раніше ми писали, які фото не можна ставити на заставку телефона, а тепер ділимося найпоширенішими повір’ями про знімки.

Є місця, предмети і навіть люди, зробивши фото з якими, можна накликати лиха. Про це пише Ukr.Media.

Прикмети про знімки

Не можна фотографувати сплячих дітей. За прикметами, це загрожує хворобою малюка. Річ у тім, що уві сні людина втрачає охорону вищих сил і через це, знявши дитину на камеру, їй можна нашкодити.

Також за прикметами, не можна фотографуватися вагітній жінці. Так можна нашкодити малюку.

Поганою прикметою вважаються фото нареченого і нареченої до весілля. Так можна накликати негаразди у шлюбі і швидку розлуку пари.

Не можна робити знімок на фоні місця, де колись трапилася трагедія. Це також стосується покинутих сіл, зруйнованих будинків. Там живе нечиста сила.

Не варто також рвати фотографії. Та можна завдати шкоди тому, хто на ній зображений.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна дізнатися про майбутнє за допомогою цукру. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.