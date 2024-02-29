Випало мило з рук: що це означає за народними прикметами

Як мило може стати оберегом

Насправді з милом не пов’язано багато прикмет. Однак є деякі повір’я, які можуть віщувати про не дуже хороші новини. Раніше ми писали, що означає вколоти палець, а тепер ділимося, про що віщує мило, що випало з рук.

Цей предмет гігієни може нести за собою як позитивні, так і негативні події. Про це пише Ukr.Media.

Прикмети про мило

Мило, що випадково вислизнуло з рук, може принести край всім подіям і планам. Якщо ж цей предмет гігієни впав не з вашої провини, на його власника очікують несподівані зміни.

Наші предки вірили, що якщо ви носите шматок мила у кишені чи сумці, він може стати оберегом. Він може відвертати порчу.

Неодружені дівчата можуть дізнатися про майбутнє сімейне життя за допомогою ворожіння. Шматок, що змилився рівномірно, може означати злагоду, а асиметричний попереджує про біди.

Заміжні дівчата можуть дізнатися про зразу свого партнера за допомогою мила. Невірному коханому підкладали заговорене мило, що повернути його в сім’ю.

Якщо ви даруєте комусь ці засоби гігієни, ваші стосунки з цією людиною можуть погіршитися. Також такий презент може принести невдачі і неприємності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити за народними прикметами, щоб розсада гарно росла. Ми розповіли, коли краще її саджати.