Як дізнатися, що чекає в майбутньому за допомогою цукру: прикмети про цей солодкий продукт

Цукор може допомогти передбачити майбутнє

Цукор — це не лише сипучий продукт, який ми додаємо в чай чи каву. Він може багато про що попереджувати та немало означати за народними прикметами. Раніше ми писали, що означає сплутати сіль з цукром, а тепер ділимося, що може передбачити за допомогою цукру.

Цей солодкий сипучий продукт може не лише означати щось, а й розповісти про майбутнє. Про це повідомляє Ukr.Media.

Прикмети про цукор

Дуже часто наші предки ворожили за допомогою цукру. Треба було лише розсипати його на стіл та звернути увагу на візерунки, які утворилися на поверхні. Це могло трактуватися як передбачення подій у майбутньому, а також підказки Всесвіту.

Також є багато прикмет, які пов’язані з приготуванням. Наприклад, якщо він закінчується, це може трактуватися як знак невдач. Тому старші покоління радять завжди мати великий запас цукру в будинку, аби не було нещастя.

Цукор може привернути щастя і любов. Можна навіть зробити з нього амулет.

Є прикмета, за якою розсипаний цукор на підлогу чи стіл, можна накликати сварки та конфлікти. Якщо це вже сталося, його треба швидко прибрати ганчіркою. Однак руками збирати його не можна — так можете накликати невдалі події.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що віщує розсипана сіль. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.