Почему нельзя рвать фотографии и делать снимок спящего ребенка по народным приметам

Почему беременным женщинам лучше не фотографироваться

По приметам, фотографии обладают мистическими свойствами. Есть места и предметы, на фоне которых лучше не делать снимки. Раньше мы писали, какие фото нельзя ставить на заставку телефона, а теперь делимся самыми распространенными поверьями о снимках.

Есть места, предметы и даже люди, сделав фото с которыми, можно навлечь беды. Об этом пишет Ukr.Media.

Приметы о снимках

Нельзя фотографировать спящих детей. По приметам, это чревато болезнью малыша. Дело в том, что во сне человек теряет охрану высших сил и поэтому, сняв ребенка на камеру, ему можно навредить.

Также по приметам нельзя фотографироваться беременной женщине. Так можно навредить малышу.

Плохой приметой считаются фото жениха и невесты до свадьбы. Так можно навлечь невзгоды в браке и скорую разлуку пара.

Нельзя делать снимок на фоне места, где когда-то случилась трагедия. Это также касается заброшенных деревень, разрушенных домов. Там живет нечистая сила.

Не следует также рвать фотографии. Но можно нанести вред тому, кто на нем изображен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно узнать будущее с помощью сахара. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.