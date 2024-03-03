Почему нельзя рвать фотографии и делать снимок спящего ребенка по народным приметам
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Почему беременным женщинам лучше не фотографироваться
По приметам, фотографии обладают мистическими свойствами. Есть места и предметы, на фоне которых лучше не делать снимки. Раньше мы писали, какие фото нельзя ставить на заставку телефона, а теперь делимся самыми распространенными поверьями о снимках.
Есть места, предметы и даже люди, сделав фото с которыми, можно навлечь беды. Об этом пишет Ukr.Media.
Приметы о снимках
- Нельзя фотографировать спящих детей. По приметам, это чревато болезнью малыша. Дело в том, что во сне человек теряет охрану высших сил и поэтому, сняв ребенка на камеру, ему можно навредить.
- Также по приметам нельзя фотографироваться беременной женщине. Так можно навредить малышу.
- Плохой приметой считаются фото жениха и невесты до свадьбы. Так можно навлечь невзгоды в браке и скорую разлуку пара.
- Нельзя делать снимок на фоне места, где когда-то случилась трагедия. Это также касается заброшенных деревень, разрушенных домов. Там живет нечистая сила.
- Не следует также рвать фотографии. Но можно нанести вред тому, кто на нем изображен.
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