Відбудеться нещастя: які фото не можна ставити на заставку телефону

Серед них фотографії коханої людини та дітей

У світі існує безліч прикмет та повір’їв, пов’язаних із повсякденними діями та рішеннями — такими, як зустріти жінку з порожнім відром або де зберігати гроші. Важливо пам’ятати, що багато з них мають суб’єктивний культурний характер, та їх дотримання залежить від особистих переконань.

Однак, якщо розглядати деякі з них, наприклад щодо використання фотографій на заставці або робочому столі комп’ютера або телефону, то можна знайти обґрунтовані аргументи проти такої практики. Прокручуйте далі, щоб їх дізнатися!

Чи можна ставити фото людини на заставку телефону та інші прикмети

Власне фото

Цього робити не варто. Чому не можна ставити своє фото на заставку чи робочий стіл — це може бути прикметою, що нагадує про власну смерть чи негативні події в житті, створювати занепокоєння та негативний емоційний стан. Натомість краще вибрати позитивні зображення, які піднімуть настрій.

Фото з коханою людиною

Дехто вважає, що розміщення фотографії з коханою людиною на заставці може приносити нещастя або розлуку. Знову ж таки, це психологічний момент — якщо для вас це важливо, краще обмежтеся фото на екрані блокування, а не робочого столу.

Фото дітей

Деякі батьки воліють не розміщувати фотографії своїх дітей у відкритому доступі з міркувань безпеки та конфіденційності. Це може бути розумним рішенням, щоб захистити особисті дані дітей.

Фото померлих людей

У багатьох культурах розміщення фотографій померлих людей на заставці вважається неповагою до їхньої пам’яті. Якщо є бажання вшанувати пам’ять близьких, краще зробити це в більш відповідному місці.

Стихійні лиха та місця з негативною енергетикою

Фотографії стихій або місць з негативною атмосферою можуть викликати занепокоєння та тривожність. Краще вибирати зображення, які приносять позитивні емоції та спокій.

Гострі предмети, злі істоти та незрозумілі символи

Розміщення таких зображень на заставці може створити стрес та напругу. Краще вибирати більш спокійні та гармонійні зображення.

Зрештою, вибір зображень на вашій заставці або робочому столі залежить від ваших власних уподобань та переконань. Однак, враховуючи можливі негативні асоціації, варто дбати про свій емоційний комфорт та уникати зображень, які можуть спричинити негативні емоції.

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