Світло може мати вплив на ваше життя: прикмети й забобони про лампу

Яку лампу краще обрати для робочого столу

Насправді такий простий предмет, як настільна лампа може суттєво вплинути на ваше життя. Її світло і форма несуть у собі глибокий символізм. А раніше ми розповідали, що означає випадково вколоти палець.

Настільна лампа — багатофункціональний предмет, що може нести у собі зміни, що вплинуть на життя. Про це пише Ukr.Media.

Яке світло має бути на столі

Якщо лампа, що стоїть на вашому робочому столі, має яскраве світло, воно може привернути фінансову удачу. Якщо світло дуже яскраве, воно також може залучити матеріальні блага.

Тінь від успіху

Тіні, які створює настільна лампа, можуть означати перепони на вашому шляху. Світло і тінь повинні бути у гармонії.

Старі лампочки

Якщо ви замінюєте стару лампу новою, може означати позбавлення від проблем і початок чогось нового. Замінюючи світло, можна привертати свіжу енергію.

Колір світла

Він також дуже важливий. Тепле світло спокійне і затишне. В той час холодне може сприяти активності.

Світло для успіху в навчанні

Якщо ваш робочий стіл добре освітлений, це сприятиме продуктивності й успіхам у навчанні.

Стиль і форма

Те, який вигляд має лампа, її форма і стиль здатні створювати енергію в кімнаті. Техніка фен-шуй говорить, що гармонійна форма лампи сприяє гарній атмосфері.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає, якщо мило випало з рук. Ми поділилися цікавими забобонами.