Свет может повлиять на вашу жизнь: приметы и предрассудки о лампе

Какую лампу лучше выбрать для рабочего стола

На самом деле такой простой предмет, как настольная лампа, может существенно повлиять на вашу жизнь. Ее свет и форма несут в себе глубочайший символизм. А раньше мы рассказывали, что значит случайно уколоть палец.

Настольная лампа — многофункциональный предмет, который может нести изменения, повлияющие на жизнь. Об этом пишет Ukr.Media.

Какой свет должен быть на столе

Если лампа, стоящая на вашем рабочем столе, имеет яркий свет, он может привлечь финансовую удачу. Если свет очень яркий, он может принести материальные блага.

Тень от успеха

Тени, созданные настольной лампой, могут означать преграды на вашем пути. Свет и тень должны быть в гармонии.

Старые лампочки

Если вы заменяете старую лампу новой, может означать избавление от проблем и начало чего-то нового. Изменив свет, можно привлекать свежую энергию.

Цвет света

Он тоже очень важен. Теплый свет спокоен и уютен. В то время холодное может способствовать активности.

Свет для успеха в обучении

Если ваш рабочий стол хорошо освещен, это будет способствовать производительности и успехам в обучении.

Стиль и форма

То, как выглядит лампа, ее форма и стиль способны создавать энергию в комнате. Техника фэн-шуй говорит, что гармоничная форма лампы способствует хорошей атмосфере.

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