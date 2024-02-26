Розсада буде гарною: що треба зробити за народними прикметами

Коли краще саджати розсаду

Саме в лютому садівники починають готуються до посадки розсади. Ця робота дуже кропітка, тому робити її треба не лише за сучасними методами, а й звертаючись до народних та забобонів. А раніше ми розповідали, що означає вколоти палець.

Для того, щоб розсада гарно росла, саджати її треба у правильний час та у правильному місці. Про це пише Ukr.Media.

В який день саджати

Важливо звернути увагу на фазу Місяця. Садівники з досвідом саджають розсаду тоді, коли Місяць спадний. За прикметами, так вона буде гарно рости.

Видалення слабких паростків

Під час вирощування розсади дуже важливо видаляти слабкі паростки. Так рослина буде гарно розвиватися. За прикметами, слабкі паростки можуть негативно вплинути на весь урожай. Також під час вирощування не можна "скупитися", тому краще втратити декілька паростків, ніж цілий урожай.

Коли поливати

Для того, щоб привернути удачу і процвітання, поливати розсаду треба у сприятливі дні. Наприклад, у вівторок. В той самий час заборонено зволожувати розсаду не можна в неділю, адже це погана прикмета, що може привернути темні сили.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не можна лишати на порозі будинку. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.