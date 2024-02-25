Погана прикмета чи передбачення майбутнього: що означає вколоти палець

Як можна передбачити майбутнє за допомогою голки

Нерідко трапляється таке, що зашиваючи щось, ми випадково вкололи палець. Мало хто задумується, що ця дія має тлумачення і може навіть передбачити ваше майбутнє. раніше ми писали, як цукор може допомогти дізнатися, що на нас чекає, а тепер ділимося, що означає вколоти палець.

За прикметами, треба звернути увагу на те, що ви вкололися ножем, голкою чи спицями. Про це пише Ukr.Media.

Що означає вколоти палець

Якщо наречена вколола палець в день весілля, це знак, що в майбутньому молода сім’я матиме конфлікти. Також це може означати дрібні сварки. У давнину, щоб прикмета не збулася, застосовували різні обряди.

Якщо палець вколола рукодільниця під час шиття або в’язання, це хороший знак. Він означає, що незабаром на вас чекає вдалий період.

Якщо ви вкололися рослиною, це може віщувати про зраду близької людини. Тому краще не розповідати нікому про свої плани.

Готуватися до похвали можна, якщо ви вкололися голкою для шиття. Жінки будуть купатися в увазі й компліментах, а чоловіків виділять серед інших на роботі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може означати розбитий чайник. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.