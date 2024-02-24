Є у світі прикраси, які притягують удачу та добробут: топ-6 (фото)

Може, у вас вже є обручка з перлами або браслет з тигровим оком

Ювелірні прикраси – предмет безлічі повір’їв. Прикраси з перлами й не тільки, як вважають у народі, надають краси і можуть мати символічне значення, притягуючи удачу та добробут у життя свого власника або володарки.

Розповідаємо, які аксесуари можуть залучити удачу та енергетичний баланс у життя кожного. У світі існує 6 прикрас із золота та срібла, які приносять удачу, пише pixelinform.

Срібні прикраси з аметистом

Срібло, що символізує захист і чистоту, у поєднанні з аметистом, який приносить спокій та ясність розуму, може сприяти покращенню психічного добробуту та залученню удачі.

Золота каблучка з перлами

Перли, що символізують чистоту та гармонію, у парі із золотом, яке представляє багатство та процвітання, – це потужний амулет для залучення удачі та добробуту.

Прикраса з червоного корала

Червоний корал, талісман, який відганяє злі сили та приносить удачу, може використовуватися в прикрасах для підтримки балансу та залучення позитивних змін у життя.

Браслет із тигровим оком

Тигрове око, камінь захисту та зміцнення внутрішніх сил, у вигляді браслета може допомогти подолати труднощі та залучити удачу у кар’єрі та особистому житті.

Сережки з лазуритом

Лазурит надає володарю духовної ясності та мудрості. Сережки з лазуритом можуть допомогти у прийнятті правильних рішень та залученні удачі в освітній та професійній сферах.

Обручка зі смарагдом

Смарагд, камінь кохання та процвітання, що використовується в обручках, крім того, що додає елегантності, є потужним амулетом для залучення удачі у коханні та фінансах.

Раніше ми розповідали, до чого порвався ланцюжок. Знання прикмет може допомогти уникнути в майбутньому нещастя та проблем.