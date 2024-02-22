До сварок і розставання: п’ять квітів, які не можна дарувати коханим

Одні рослини навіть асоціюються з похороном, і це не гвоздики

Квіти — це чудовий спосіб висловити почуття та емоції, що перевершують слова. Проте не кожна квітка має однакову символіку, і неправильний вибір букета може викликати непорозуміння або навіть негативні наслідки.

Згідно з народними прикметами, є 5 квітів, які не варто дарувати своїм другим половинкам. Про це пише cluber.

Жовті троянди

Жовтий колір може викликати асоціацію зі зрадою, тому в романтичних ситуаціях краще утриматися від дарування таких троянд. У деяких країнах жовтий колір також асоціюється з розлукою.

Чорні троянди

Колір таких троянд може нести не лише романтичний зміст, а й асоціюватись із сумом та жалем. Замість того, щоб приносити радість та захоплення, вони можуть викликати негативні емоції, які не підходять для подарунка коханим людям.

Помаранчеві лілії

Лілії, відомі як символ чистоти, можуть набути нового значення, якщо вони окрашені в помаранчевий колір. Цей відтінок може асоціюватися з очікуваннями, що може призвести до нерозуміння у романтичних стосунках.

Білі хризантеми

У різних культурах білі квіти символізують чистоту, проте білі хризантеми часто пов’язують із церемоніями прощання. Такий букет може викликати непорозуміння та небажані асоціації. Також існує думка, що білі хризантеми можуть спричинити конфлікти.

Герань

Ці чудові квіти асоціюються з розставанням. За переказами, герані символізують прощання та розлуку, тому подарунок з них може бути сприйнятий як поганий знак у стосунках.

Раніше ми писали, які прикмети існують у день народження. Погода за вікном передбачить вам долю на найближче майбутнє.