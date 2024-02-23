Чи можна одружуватися 2024-го: народні прикмети про високосний рік
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Дізнайтеся, що остерігаються робити забобонні люди у високосні роки
Рік 2024-й — високосний. Цей особливий рік продовжується на один день, тому що складається не зі стандартних 365, а з 366 днів. Така подія повторюється кожні чотири роки, коли необхідно виправити дисбаланс у календарі. У народі високосні роки вважаються часом нещастя та небезпеки, навколо них існує безліч забобонів.
За старих часів люди розглядали високосний рік як щось дивне і навіть неправильне, пише meta. Вони вважали, що в такому році порушується природний перебіг подій, коли можуть частіше траплятися різні неприємності.
Згідно з народними прикметами, весілля, що відбулося у високосний рік, приречене на нещастя. Вважалося, що такий союз не знайде божого благословення і що молодята страждатимуть від бідності, суперечок та невдач.
Що ще не можна робити у високосний рік
- Починати нові справи — вони можуть закінчитися невдачею.
- Переїжджати на нове місце проживання — може призвести до проблем.
- Купувати нову нерухомість — вона може стати проблемою.
- Починати ремонт — він може затягнутися чи закінчитися невдачею.
- Садити дерева — вони можуть не прижитися.
Раніше астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку буде самотнім у високосний 2024 рік. Не пощастило чотирьом представникам зодіакального кола.