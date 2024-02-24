Укр

Есть в мире украшения, которые притягивают удачу и благополучие: топ-6 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Серебро символизирует защиту и чистоту Новость обновлена 24 февраля 2024, 19:31
Серебро символизирует защиту и чистоту. Фото Freepik

Может, у вас уже есть колечко с жемчугом или браслет с тигровым глазом

Ювелирные украшения — предмет множества поверий. Украшения с жемчугом и не только, как считают в народе, придают красоту и могут обладать символическим значением, притягивая удачу и благополучие в жизнь своего обладателя или обладательницы.

Рассказываем, какие аксессуары могут привлечь удачу и энергетический баланс в жизнь каждого. В мире существует 6 украшений из золота и серебра, которые приносят удачу, пишет pixelinform.

Серебряные украшения с аметистом

Серебро, символизирующее защиту и чистоту, в сочетании с аметистом, который приносит покой и ясность ума, может способствовать улучшению психического благополучия и привлечению удачи.

Серебряные украшения с аметистом

Золотое кольцо с жемчугом

Жемчуг, символизирующий чистоту и гармонию, в паре с золотом, которое представляет богатство и процветание, — это мощный амулет для привлечения удачи и благополучия.

Золотое кольцо с жемчугом

Украшение из красного коралла

Красный коралл, талисман, который отгоняет злые силы и приносит удачу, может использоваться в украшениях для поддержания баланса и привлечения положительных изменений в жизнь.

браслет из красного коралла

Браслет с тигровым глазом

Тигровый глаз, камень защиты и укрепления внутренних сил, в виде браслета может помочь преодолеть трудности и привлечь удачу в карьере и личной жизни.

Браслет с тигровым глазом

Серьги с лазуритом

Лазурит придает обладателю духовную ясность и мудрость. Серьги с лазуритом могут помочь в принятии правильных решений и привлечении удачи в образовательной и профессиональной сферах.

Серьги с лазуритом

Кольцо с изумрудом

Изумруд, камень любви и процветания, используемый в кольцах, помимо того, что добавляет элегантность, является мощным амулетом для привлечения удачи в любви и финансах.

Кольцо с изумрудом

Ранее мы рассказывали, к чему порвалась цепочка. Знание примет может помочь избежать в будущем несчастья и проблем.

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#Украшения #Приметы #Народные приметы