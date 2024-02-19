Висмоктують позитивну енергетику: як прогнати злидні з помешкання

Ми підкажемо, як позбавитись від злиднів.

Злидні – це не лише брак грошей, але й негативна атмосфера в домі, сварки, невдачі. Народні повір'я та ритуали можуть допомогти прогнати злидні з дому та привернути удачу.

Ось кілька порад:

1. Прибирання:

Регулярно прибирайте в домі, викидайте старі та непотрібні речі.

Звільніть простір для нового та позитивного.

Помийте вікна, щоб впустити в дім сонячне світло.

2. Обереги:

Повісьте над вхідними дверима підкову або віночок з часнику та цибулі.

Покладіть на полицю три монетки, перев'язані червоною стрічкою.

Заведіть кішку, адже вважається, що вона приносить в дім удачу.

3. Ритуали:

На молодий місяць: Покладіть на підвіконня три монетки, а вранці візьміть їх і покладіть в гаманець.

На повний місяць: Вимийте вікна з додаванням солі, а потім вилийте воду на вулицю.

На Спаса: Зберіть букет з 9 трав (звіробій, пижмо, ромашка, м'ята, подорожник, деревій, чебрець, васильок, календула) і поставте його вдома.

4. Поведінка:

Не лайтеся і не сваріться в домі.

Не говоріть про злидні та невдачі.

Будьте вдячні за те, що у вас є.

Вірте в себе і в краще майбутнє.

Пам'ятайте:

Злидні не зникнуть за один день. Потрібно постійно працювати над собою, своїм домом і своїми думками.

Порада:

Створіть в домі атмосферу затишку, тепла і любові. Це допоможе вам прогнати злидні і привернути удачу.

Додаткові поради:

Не скупіться на добрі справи.

Допомагайте нужденним.

Відкрийте своє серце для любові та позитиву.

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