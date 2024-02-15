Білий кіт притягує удачу, а рудий захищає дім: найцікавіші народні прикмети про котів

Є безліч прикмет, пов’язаних з котиками

В українській культурі та фольклорі існує безліч прикмет та забобонів, пов’язаних з різними сферами повсякденного життя. Деякі з них стосуються навіть домашніх улюбленців. Так, серед народних прикмет та вірувань є ті, що пов’язані з котиками, які здавна мешкають у будинках та обійстях українців.

Як виявилося, існують прикмети про котяче забарвлення, яке, згідно з віруваннями наших предків, може захищати будинок і притягувати добробут, пише ТСН. То якими ж "таємними силами" володіє ваш котик, згідно з народними прикметами? Давайте розбиратися.

Білий кіт

Білі коти, згідно з народними прикметами, притягують у будинок удачу, сімейне щастя та нейтралізують нечисту силу. Білі та пухнасті знімають стрес у своїх господарів, зцілюють від хвороб та створюють у домі затишну атмосферу.

Рудий кіт

Руді коти оберігають будинок своїх господарів від бід та нещасть. Вони є символом багатства, достатку та сімейного благополуччя. Якщо прихистити вдома покинуте руде кошеня — на вас чекає велика удача в житті.

Сірий кіт

Сірі котики здатні захищати будинок господарів від нечисті, залучають до будинку статки та добробут. Якщо вірити прикметам — сірий кіт завжди покращує ситуацію там, куди приходить.

Двоколірні коти

Кіт із двоколірним забарвленням приносить своїм господарям мир, удачу та щастя. А ще такі котики здатні захищати своїх господарів від ворогів та поганої енергетики.

Триколірний кіт

Кіт такого незвичайного триколірного забарвлення охороняє дім від нечистої сили, псування, пристріту. Тварина, згідно з прикметами, приносить у дім процвітання та благополуччя.

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