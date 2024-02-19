Высасывают положительную энергетику: как прогнать злыдней из дома
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Мы подскажем, как избавиться от злыдней.
Злыдни – это не только нехватка денег, но и негативная атмосфера в доме, ссоры, неудачи. Народные поверья и ритуалы могут помочь прогнать нищету из дома и привлечь удачу.
Вот несколько советов:
1. Уборка:
- Регулярно убирайте дома, выбрасывайте старые и ненужные вещи.
- Освободите место для нового и положительного.
- Помойте окна, чтобы впустить в дом солнечный свет.
2. Обереги:
- Повесьте над входной дверью подкову или венчик из чеснока и лука.
- Положите на полку три монетки, перевязанные красной лентой.
- Заведите кошку, ведь считается, что она приносит в дом удачу.
3. Ритуалы:
- На новолуние: Положите на подоконник три монетки, а утром возьмите их и положите в кошелек.
- На полнолуние: Вымойте окна с добавлением соли, а затем вылейте воду на улицу.
- На Спаса: Соберите букет из 9 трав (зверобой, пижма, ромашка, мята, подорожник, тысячелистник, тимьян, базилик, календула) и поставьте его дома.
4. Поведение:
- Не ругайтесь и не ругайтесь в доме.
- Не говорите о нищете и неудачах.
- Будьте благодарны за то, что у вас есть.
- Верьте в себя и в лучшее будущее.
Помните:
Злыдни не исчезнет за один день. Нужно постоянно работать над собой, своим домом и своими мыслями.
Совет:
Создайте в доме атмосферу уюта, тепла и любви. Это поможет вам прогнать нищету и привлечь удачу.
Дополнительные советы:
- Не скупитесь на добрые дела.
- Помогайте нуждающимся.
- Откройте ваше сердце для любви и позитива.
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