Высасывают положительную энергетику: как прогнать злыдней из дома

Мы подскажем, как избавиться от злыдней.

Злыдни – это не только нехватка денег, но и негативная атмосфера в доме, ссоры, неудачи. Народные поверья и ритуалы могут помочь прогнать нищету из дома и привлечь удачу.

Вот несколько советов:

1. Уборка:

Регулярно убирайте дома, выбрасывайте старые и ненужные вещи.

Освободите место для нового и положительного.

Помойте окна, чтобы впустить в дом солнечный свет.

2. Обереги:

Повесьте над входной дверью подкову или венчик из чеснока и лука.

Положите на полку три монетки, перевязанные красной лентой.

Заведите кошку, ведь считается, что она приносит в дом удачу.

3. Ритуалы:

На новолуние: Положите на подоконник три монетки, а утром возьмите их и положите в кошелек.

На полнолуние: Вымойте окна с добавлением соли, а затем вылейте воду на улицу.

На Спаса: Соберите букет из 9 трав (зверобой, пижма, ромашка, мята, подорожник, тысячелистник, тимьян, базилик, календула) и поставьте его дома.

4. Поведение:

Не ругайтесь и не ругайтесь в доме.

Не говорите о нищете и неудачах.

Будьте благодарны за то, что у вас есть.

Верьте в себя и в лучшее будущее.

Помните:

Злыдни не исчезнет за один день. Нужно постоянно работать над собой, своим домом и своими мыслями.

Совет:

Создайте в доме атмосферу уюта, тепла и любви. Это поможет вам прогнать нищету и привлечь удачу.

Дополнительные советы:

Не скупитесь на добрые дела.

Помогайте нуждающимся.

Откройте ваше сердце для любви и позитива.

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