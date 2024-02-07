Чому не можна ламати хліб і хто його має різати: старовинні прикмети
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Хліб — це святий дар, тому до нього потрібно ставитися з обережністю.
Хліб — це символ життя, благополуччя та достатку. З давніх часів люди ставилися до нього з повагою та обережністю. Існує багато старовинних прикмет, пов'язаних з хлібом, деякі з яких стосуються того, як його правильно їсти.
Чому не можна ламати хліб?
- Зламана доля. Найвідоміша прикмета говорить, що ламати хліб руками — це до зламаної долі. Вважалося, що таким чином людина ламає своє щастя, здоров'я та благополуччя.
- Бідність. Ламати хліб — це до бідності та злиднів. В давнину хліб був дуже цінним продуктом, і люди бережно ставилися до кожної крихти. Ламати хліб вважалося неповагою до нього, а значить, можна було накликати на себе біду.
- Невдача. Ламати хліб — це до невдач у справах. Вважалося, що таким чином людина розкидає свою удачу та втрачає шанс на успіх.
- Негаразди в сім'ї. Ламати хліб — це до сварок і негараздів у сім'ї. Вважалося, що хліб символізує єднання сім'ї, і ламати його — це руйнувати цю єдність.
Хто має різати хліб?
- Господар будинку. За традицією, хліб має різати господар будинку. Це символізує його відповідальність за добробут сім'ї.
- Найстарший чоловік у сім'ї. Якщо в будинку немає господаря, хліб може різати найстарший чоловік у сім'ї.
- Жінка може різати хліб, якщо в будинку немає чоловіків.
Як правильно їсти хліб?
- Не можна ламати хліб руками: Хліб потрібно обережно різати ножем.
- Не можна кришити хліб. Кришити хліб — це до втрат.
- Не можна викидати хліб. Викидати хліб — це великий гріх. Зіпсовані шматки хліба можна згодувати птахам або домашнім тваринам.
- Не можна їсти хліб, що впав на землю. Вважалося, що хліб, що впав на землю, підбирали злі духи. Його потрібно було підняти, і згодувати птахам.
Нагадаємо, що хліб не тільки має свої прикмети, але і входить до списку речей, якими не варто ділитися просто так. За народними віруваннями, хліб — це символ достатку і щастя, тому його не можна віддавати з дому без потреби. Крім того, є речі, які можуть зробити ваш дім нещасливим, якщо ви їх принесете в житло. Наприклад, це можуть бути старі речі з блошиного ринку, поламаний посуд, штучні квіти, годинник без стрілок або зупинений годинник, дзеркало з тріщиною або сколом.