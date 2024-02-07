Чому не можна ламати хліб і хто його має різати: старовинні прикмети

Хліб — це святий дар, тому до нього потрібно ставитися з обережністю.

Хліб — це символ життя, благополуччя та достатку. З давніх часів люди ставилися до нього з повагою та обережністю. Існує багато старовинних прикмет, пов'язаних з хлібом, деякі з яких стосуються того, як його правильно їсти.

Чому не можна ламати хліб?

Зламана доля. Найвідоміша прикмета говорить, що ламати хліб руками — це до зламаної долі. Вважалося, що таким чином людина ламає своє щастя, здоров'я та благополуччя.

Бідність. Ламати хліб — це до бідності та злиднів. В давнину хліб був дуже цінним продуктом, і люди бережно ставилися до кожної крихти. Ламати хліб вважалося неповагою до нього, а значить, можна було накликати на себе біду.

Невдача. Ламати хліб — це до невдач у справах. Вважалося, що таким чином людина розкидає свою удачу та втрачає шанс на успіх.

Негаразди в сім'ї. Ламати хліб — це до сварок і негараздів у сім'ї. Вважалося, що хліб символізує єднання сім'ї, і ламати його — це руйнувати цю єдність.

Хто має різати хліб?

Господар будинку. За традицією, хліб має різати господар будинку. Це символізує його відповідальність за добробут сім'ї.

Найстарший чоловік у сім'ї. Якщо в будинку немає господаря, хліб може різати найстарший чоловік у сім'ї.

Жінка може різати хліб, якщо в будинку немає чоловіків.

Як правильно їсти хліб?

Не можна ламати хліб руками: Хліб потрібно обережно різати ножем.

Не можна кришити хліб. Кришити хліб — це до втрат.

Не можна викидати хліб. Викидати хліб — це великий гріх. Зіпсовані шматки хліба можна згодувати птахам або домашнім тваринам.

Не можна їсти хліб, що впав на землю. Вважалося, що хліб, що впав на землю, підбирали злі духи. Його потрібно було підняти, і згодувати птахам.

Нагадаємо, що хліб не тільки має свої прикмети, але і входить до списку речей, якими не варто ділитися просто так. За народними віруваннями, хліб — це символ достатку і щастя, тому його не можна віддавати з дому без потреби. Крім того, є речі, які можуть зробити ваш дім нещасливим, якщо ви їх принесете в житло. Наприклад, це можуть бути старі речі з блошиного ринку, поламаний посуд, штучні квіти, годинник без стрілок або зупинений годинник, дзеркало з тріщиною або сколом.