До розлучення: чому не можна дарувати годинник своїй другій половинці

Ми підкажемо, чому краще не дарувати годинник своїй коханій людині.

Народні прикмети свідчать, що годинник ні в якому разі не можна дарувати близьким людям — це може стати причиною розбіжностей між вами. Однак, існує переконання, що якщо в прикмети не вірити, то вони по відношенню до людини і не працюють.

Ми розповімо, чи так це насправді, і чи можна дарувати годинник своїй половинці. Про це пише Уніан.

В народі вірили, що так можна "подарувати" розлуку або прискорити кінець стосунків. Нібито годинник "відраховує" час, який лишився подружжю бути разом.

Бувають випадки, коли людина дарує годинник "на розлуку". Як символ того, що час їхнього кохання закінчився. Тому якщо ви плануєте продовжувати стосунки, краще подаруйте іншу річ.

За повір'ям, якщо подарувати коханому годинник, ви накличете на нього біду або навіть скорочення життя. Адже підсвідомо "відраховуєте" хвилини його існування.

Замість годинника краще подаруйте прикраси з коштовних металів чи каміння, які символізують міцність почуттів і стосунків. Або виберіть подарунок, пов'язаний зі спільним захопленням чи подорожами. Так ви точно порадуєте коханого та уникнете можливих неприємних наслідків.

Отже, хоча годинник і є популярним варіантом, все ж подумайте перед тим, як дарувати його своїй половинці. Повір'я та знаки краще не викликати, адже кохання — справа тонка!

Якщо все ж хочете подарувати годинник, просто символічно "докупіть" його за 1 гривню, щоб уникнути згубного впливу "безкоштовного" подарунка.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка порода собак приносить удачу, а яка — гроші та любов, прикмети і забобони. Окрім цього, вас може зацікавити, як прати дитячі іграшки, щоб вони були як нові.