К расставанию: почему нельзя дарить часы своей второй половинке

Мы подскажем, почему лучше не дарить часы своему любимому человеку.

Народные приметы свидетельствуют, что часы ни в коем случае нельзя дарить близким людям – это может стать причиной разногласий между вами. Однако существует убеждение, что если в приметы не верить, то они по отношению к человеку и не работают.

Мы расскажем, так ли это на самом деле, и можно ли дарить часы своей половинке. Об этом пишет Униан.

В народе верили, что так можно "подарить" разлуку или ускорить конец отношений. Якобы часы "отсчитывают" время, которое осталось супругам быть вместе.

Бывают случаи, когда человек дарит часы "на разлуку". Как символ того, что время их любви истекло. Поэтому, если вы планируете продолжать отношения, лучше подарите другую вещь.

По поверью, если подарить любимому часы, вы назовете на него беду или даже сокращение жизни. Ведь подсознательно "отсчитываете" минуты его существования.

Вместо часов лучше подарите украшения из драгоценных металлов или камней, которые символизируют крепость чувств и отношений. Или выберите подарок, связанный с общим увлечением или путешествиями. Так вы точно обрадуете любимого и избежите возможных неприятных последствий.

Итак, хотя часы и являются популярным вариантом, все же подумайте перед тем, как дарить их своей половинке. Поверья и знаки лучше не вызывать, ведь любовь дело тонкое!

Если все же хотите подарить часы, просто символически "докупите" их за 1 гривну, чтобы избежать губительного влияния "бесплатного" подарка.

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