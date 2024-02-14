Чи можна носити золото та срібло разом: ви будете здивовані

Ми підкажемо, чи можна носити разом срібло та золото.

Багато хто вважає, що срібні та золоті прикраси не можна носити разом, бо це шкідливо для здоров'я. Давайте розберемося, чи дійсно поєднання цих металів так негативно діє на організм.

Прикмети

За народними повір'ями, золото і срібло мають різну енергетику – чоловічу і жіночу відповідно. Тому їх сумісне носіння може викликати дисбаланс. Проте наукових підтверджень цьому немає.

При контакті золота і срібла відбувається гальванічна реакція, і менш стійкий метал починає руйнуватися. Але це помітно лише з часом у вигляді подряпин.

Алергія

Можлива алергічна реакція на будь-який з цих металів. Тож якщо вже є прояви алергії на один з них, краще утриматися від поєднання.

Отож, носити разом срібло і золото цілком безпечно для більшості людей. Головне – стежити за якістю виробів та реагувати на можливі прояви алергії. А ось енергетичного дисбалансу чи інших побічних ефектів зазвичай не спостерігається.

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